СК возбудил дело против мэра Норильска Рината Ахметчина.

Ему предъявлено обвинение в халатности. Следствие считает, что он бездействовал после разлива топлива на ТЭЦ-3 и не спрогнозировал последствия ЧС. При этом мэр пока не задержан. Между тем, суд отправил под арест директора ТЭЦ-3, главного инженера предприятия и его зама. По версии следствия, они знали об аварийном состоянии резервуара с нефтепродуктами, но продолжали эксплуатировать его.
2020-06-12T02:08:09+03:00
2020-06-12T02:08:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:08, 12 июня 2020
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