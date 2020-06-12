СК возбудил дело против мэра Норильска Рината Ахметчина.

Ему предъявлено обвинение в халатности. Следствие считает, что он бездействовал после разлива топлива на ТЭЦ-3 и не спрогнозировал последствия ЧС. При этом мэр пока не задержан. Между тем, суд отправил под арест директора ТЭЦ-3, главного инженера предприятия и его зама. По версии следствия, они знали об аварийном состоянии резервуара с нефтепродуктами, но продолжали эксплуатировать его.