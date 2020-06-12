Примерно в четверти российских регионов ситуацию с коронавирусом можно назвать спокойной.

Так считает глава Минздрава Михаил Мурашко. Конкретные регионы он не назвал, но отметил, что Москва и Тюменская область показывают «хороший результат по снижению госпитализации и числу заболевших COVID-19. Министр также высказался за сохранение ограничительных мер, связанных с эпидемией.