Минфин в мае впервые за 15 лет не раскрыл долю дефицита бюджета в ВВП.

Как отмечает РБК, речь идет о показателе, по которому можно рассчитать изменение номинального ВВП. В апреле, по данным Минфина, на фоне пандемии ВВП упал на 27% в годовом выражении, по расчетам Минэкономразвития, — на 12%. В пресс-службе Минфина РБК отказались комментировать отсутствие сведений, которые публиковались с 2005 года.