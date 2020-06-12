Минфин в мае впервые за 15 лет не раскрыл долю дефицита бюджета в ВВП.

Как отмечает РБК, речь идет о показателе, по которому можно рассчитать изменение номинального ВВП. В апреле, по данным Минфина, на фоне пандемии ВВП упал на 27% в годовом выражении, по расчетам Минэкономразвития, — на 12%. В пресс-службе Минфина РБК отказались комментировать отсутствие сведений, которые публиковались с 2005 года.
2020-06-12T02:04:59+03:00
2020-06-12T02:05:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:04, 12 июня 2020
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