Речь идет о сотрудниках МУС, причастных к проведению расследований, которые Вашингтон считает незаконными.
Из указа, подписанного американским перезидентом следует, что действия МУС угрожают суверенитету США и их союзников, которые не поддерживают Римский статут и не признают юрисдикции Международного уголовного суда.
Дональдьд Трамп узаконил санкции против сотрудников Международного уголовного суда.
Речь идет о сотрудниках МУС, причастных к проведению расследований, которые Вашингтон считает незаконными.