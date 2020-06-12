Дональдьд Трамп узаконил санкции против сотрудников Международного уголовного суда.

Речь идет о сотрудниках МУС, причастных к проведению расследований, которые Вашингтон считает незаконными.

Из указа, подписанного американским перезидентом следует, что действия МУС угрожают суверенитету США и их союзников, которые не поддерживают Римский статут и не признают юрисдикции Международного уголовного суда.