ФАС отказала «Яндексу» в приобретении агрегатора такси «Везет».

В ведомсте объяснили, что в этом случае совокупная доля «Яндекс.Такси» и группы «Везет» составит 70% в границах России, превысит 80% — в 19 субъектах и 50% — в 32-х. Таким образом, как указывает служба, «Яндекс.Такси» и группа «Везет» усилят доминирующее положение на рынке.
2020-06-12T01:12:46+03:00
2020-06-12T01:12:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:12, 12 июня 2020
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