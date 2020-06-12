Редакция «Ведомостей» рекомендовала совету директоров издателя назначить главным редактором Анфису Воронину.

За ее кандидатуру проголосовали 66 из 90 штатных сотрудников газеты. Кандидатуру и. о. главного редактора Андрея Шмарова никто из журналистов не выдвигал. В соответствии с уставом редакции и уставом «Бизнес ньюс медиа», главного редактора выбирает совет директоров, который обязан рассмотреть и кандидата от редакции. Новый совет директоров соберется в ближайшее время. Единственным владельцем «Ведомостей» в настоящее время является Иван Еремин. Сделка по покупке «Ведомостей» закрылась 29 мая на фоне конфликта редакции с назначенным ИО главреда Андреем Шмаровым.
2020-06-12T01:11:44+03:00
2020-06-12T01:11:48+03:00
https://echo.msk.ru/news/2658942-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:11, 12 июня 2020
Загрузка комментариев...