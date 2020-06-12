Актер Михаил Ефремов остался свидетелем по делу о смертельном ДТП на Смоленской площади.

Накануне Ефремова, который находится под домашним арестом, допросили и по делу о сбыте ему наркотиков. Актер устроил аварию в центре Москвы врезавшись на своем джипе в автофургон «Лада». Водитель фургона Сергей Захаров погиб. Вчера его похоронили в Рязанской области. Актер в момент ДТП был сильно пьян, экспертиза также показала в его крови наркотики.