Актер Михаил Ефремов остался свидетелем по делу о смертельном ДТП на Смоленской площади.

Накануне Ефремова, который находится под домашним арестом, допросили и по делу о сбыте ему наркотиков. Актер устроил аварию в центре Москвы врезавшись на своем джипе в автофургон «Лада». Водитель фургона Сергей Захаров погиб. Вчера его похоронили в Рязанской области. Актер в момент ДТП был сильно пьян, экспертиза также показала в его крови наркотики.
2020-06-12T01:10:35+03:00
2020-06-12T01:10:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:10, 12 июня 2020
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