Сегодня и завтра, во время празднования Дня России парковка в Москве будет бесплатной.

Как рассказали ИФ в мэрии, оставить автомобиль можно будет на любой улице, включенной в зону парковочного пространства, в том числе там, где действует максимальный тариф 380 рублей в час. При этом городские парковки со шлагбаумами будут работать в обычном платном режиме.
2020-06-12T01:08:56+03:00
2020-06-12T01:09:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:08, 12 июня 2020
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