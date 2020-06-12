Сегодня и завтра, во время празднования Дня России парковка в Москве будет бесплатной.

Как рассказали ИФ в мэрии, оставить автомобиль можно будет на любой улице, включенной в зону парковочного пространства, в том числе там, где действует максимальный тариф 380 рублей в час. При этом городские парковки со шлагбаумами будут работать в обычном платном режиме.