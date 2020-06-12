Сергей Собянин посоветовал жителям Москвы не выходить из дома в праздники.

По его словам, массовые мероприятия в Москве еще запрещены, а официальные, такие как парад Победы, как сказал мэр, лучше «посмотреть по телевизору». Сегодня в стране отмечается государственный праздник, День России. Менее чем через две недели, 24 июня в Москве пройдет парад Победы, перенесенный с 9мая из-за коронавируса. Оба дня будут выходными.
2020-06-12T01:07:38+03:00
2020-06-12T01:07:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:07, 12 июня 2020
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