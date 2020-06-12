В Италии после паузы, вызванной пандемией коронавируса, возобновляется футбольный сезон

Афиша полуфинальных кубковых баталий в Италии впечатляет. Ювентус против Милана, Наполи – против Интера. Сегодня Юве в ответном матче будет принимать Милан. Первая игра соперников завершилась вничью 1-1. Тогда Старой Синьоре удалось уйти от поражения в самой концовке. Пенальти реализовал Криштиану Роналду. А вот до этого Ювентус обыгрывал Милан на протяжении девяти матчей кряду. Ответная игра кубкового полуфинала начнется в Турине в 22 часа и будет показана по МАТЧ ТВ.

Второй финалист Кубка Италии определится завтра. Наполи будет принимать Интер. В первом матче неаполитанцы на выезде оказались сильнее 1-0.

Чемпионат страны возобновится в итальянской Серии А 20 июня.