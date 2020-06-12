Еще несколько вывозных рейсов доставят сегодня россиян на родину из-за рубежа

Первым сегодня утром в Москву должен прилететь самолет из ЮАР. Речь о лайнере компании «Роял Флайт» из Кейптана с пересадкой в марокканском городе Касабланка. А уже вечером в российскую столицу прилетит рейс авиакомпании «Аэрофлот» из Парижа. Согласно первоначальному расписанию, на родину в Москву, Красноярск и Казань сегодня должны были вернуться и россияне, застрявшие в Бангкоке и Денпасаре. Но их рейс перенесли на 14 июня.

В ближайшие дни, по данным Росавиации, еще часть россиян вернется из Лондона, Бишкека, Сеула, Еревана, Анталии, Дубая и еще нескольких городов. На их вывоз из-за рубежа до сих пор сохраняются квоты, введенные еще в конце марта. Они предусматривают, что в Москву из иностранных государств ежедневно могут прилетать не более 500 человек, в остальные города – не более 200. В апреле это привело к массовым жалобам соотечественников на то, что они попали в тяжелое финансовое положение.

В Росавиации несколько дней назад отчитывались о том, что с середины марта, когда были введены ограничения из-за эпидемии коронавируса, на родину вывозными рейсами вернулись свыше 190 тысяч россиян.