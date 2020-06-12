Президент Владимир Путин отправил в отставку заместителей руководителей Следственного комитета и Минюста

Своих постов лишились Илья Лазутов и Денис Новак. Об этом сообщает РБК со ссылкой на указ главы государства. Генерал-лейтенант Лазутов в своё время возглавлял управление Следственного комитета по Северо-Кавказскому округу, на посту замглавы СК он курировал дела, связанные с коррупцией. Новак был заместителем министра с 2017 года, прежде он работал в Высшем арбитражном суде.

Отметим, в документе, подписанном Владимиром Путиным также говорится о назначении генерал-лейтенанта внутренней службы Александра Хабарова заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний.