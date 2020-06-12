Росстат удалил данные о смертности в России за апрель сразу после публикации

Согласно данным, пропавшим с сайта ведомства, за второй весенний месяц умерло намного больше коронавирусных больных, чем сообщалось ранее.

Данные о смертности за апрель появились на сайте Росстата накануне вечером, но вскоре были удалены. На это обратил внимание журналист Михаил Зеленский, который успел скопировать таблицу до ее удаления и выложил у себя в фейсбуке. Согласно этим данным, за месяц в стране зарегистрировали около 2700 смертей пациентов, зараженных коронавирусом. Из них у 1660 человек COVID-19 стало основной причиной смерти, а остальные умерли от «прочих важных состояний». При этом ранее федеральный оперативный штаб приводил совсем другую статистику, согласно которой в апреле умерли около 1150 человек, зараженных коронавирусом.

Между тем, абсолютные цифры смертности за апрель, по оценке Росстата, оказались примерно на 3 процента ниже по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения назвали сложным для понимания низкий уровень смертности от коронавируса в России и призвали страну пересмотреть методику подсчета.