Актера Михаила Ефремова допросили как свидетеля по делу о сбыте наркотиков

Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.

Там уточнили, что Ефремова сегодня допрашивали по двум уголовным делам — о ДТП и о сбыте наркотиков. Следователей интересовало, в том числе, где и у кого актер приобрел запрещенные вещества и когда их употребил. Как рассказал источник ТАСС, после почти пятичасового допроса Ефремова вернули в квартиру на Плотниковом переулке, где он отбывает домашний арест.

Три дня назад на Смоленской площади Михаил Ефремов на скорости выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель мини-грузовика погиб. Актера отправили под домашний арест. В крови Ефремова после ДТП обнаружили алкоголь и наркотики.