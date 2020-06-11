Собянин призвал жителей столицы остаться дома в День России

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы остаться дома завтра в День России и в День проведения парада Победы 24 июня. В эфире федерального телевидения градоначальник сказал, что риск заражения коронавирусом остаётся высоким.

Собянин добавил, что ситуация в Москве сейчас лучше, чем в регионах.

Тем временем глава Минздрава России не исключил новой волны ограничений из-за коронавируса. Михаил Мурашко сказал, что в будущем меры могут периодически вводить и отменять.

В двадцать одном регионе России Мурашко оценил ситуацию как спокойную. По словам главы Минздрава, лучше всего дела обстоят в Тюменской области и Москве.