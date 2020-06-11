Михаил Ефремов остался в статусе свидетеля после допроса по делу о сбыте наркотиков

Сегодня актера доставили в Главное следственное управление по Москве, где на протяжении пяти часов опрашивали об обстоятельствах ДТП и продаже ему запрещенных веществ.

Несмотря на предположения, что Михаилу Ефремову могут предъявить какие-либо новые обвинения или ужесточить меру пресечения, этого так и не произошло. Продолжительный допрос в следственном главке касался двух уголовных дел – о ДТП и сбыте наркотиков. В частности, следователя интересовало, где, когда и у кого актер купил запрещенные вещества и когда употреблял их. Об этом агентству ТАСС рассказал источник в правоохранительных органах. За употребление наркотиков Ефремову уголовное наказание не грозит – за это предусмотрена административная ответственность.

После допроса артист уехал обратно в квартиру, в которой он отбывает домашний арест.

Громкое ДТП с участием актера произошло в понедельник вечером на Садовом кольце. Ефремов выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой», за рулем которой находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Позднее он умер в больнице от полученных травм.

Экспертиза показала, что в момент ДТП Ефремов был пьян, также у него в крови найдены следы наркотиков. Теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы.