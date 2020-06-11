Начальник полиции Сызрани Андрей Гусаров задержан по подозрению в получении взятки – 350 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. По версии следствия, Гусаров получил деньги от предпринимателя. Другие подробности не приводятся, решается вопрос о мере пресечения.