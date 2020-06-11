Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о дополнительных мерах поддержки потерявших работу

Ранее эти меры анонсировал президент Владимир Путин. Согласно постановлению, минимальное пособие по безработице в период с мая по июль увеличивается до четырех с половиной тысяч рублей.

На три месяца продлевается возможность получить пособие по безработице для тех, у кого после 1 марта закончился период его выплаты, расширяется число семей с детьми, которые вместе с пособием получат ежемесячную выплату в 3 тысячи рублей на каждого ребенка с июля по август. Также в документе говорится, что индивидуальные предприниматели, которые вынуждены были прекратить свою деятельность после 1 марта и официально признаны безработными, получат пособие 12 тысяч 130 рублей.