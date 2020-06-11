Актер Михаил Ефремов остался в статусе свидетеля после допроса по делу о сбыте наркотиков

Об этом со ссылкой на источник сообщает агентство ТАСС. Согласно этим данным, Ефремова допросили по двум уголовным делам о ДТП и сбыте наркотиков. Следователей интересовало, где, когда и у кого актер приобрел запрещенные вещества и когда их употребил.

После допроса Ефремова вернули в квартиру на Плотниковом переулке, где он отбывает домашний арест. Три дня назад на Смоленской площади Ефремов на скорости выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель мини-грузовика погиб. Актера отправили под домашний арест. В крови Ефремова после ДТП, помимо высокой дозы алкоголя, были обнаружены следы наркотических веществ, в том числе кокаин, — отмечает ТАСС. Ефремову грозит до двенадцати лет колонии.