Президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить санкции против сотрудников международного уголовного суда.

Речь идет о тех, кто участвует в расследовании действий американских военнослужащих в Афганистане. В заявлении на сайте Белого дома говорится, что международный уголовный суд проводит политические расследования против США и союзников государства. В Вашингтоне полагают, что на высших уровнях руководства суда существует коррупция, поэтому расследования могут быть необъективными. Подписанный Трампом документ дает возможность Минфинов Соединенных Штатов блокировать финансовые активы сотрудников международного уголовного суда, а Госдепартаменту – запрещать им въезд в страну.