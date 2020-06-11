В работе интернет-сервисов Сбербанка произошел сбой

Об этом свидетельствуют данные сайта DownDetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов. Больше всего жалоб было в восьмом часу вечера в западной и южной частях России. В основном это было связано с проблемами при входе в мобильное приложение – каждый пятый не мог перевести деньги, каждый десятый сообщал о сбое всех сервисов, — сообщает газета «Ведомости».
2020-06-11T20:31:40+03:00
2020-06-11T20:31:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:31, 11 июня 2020
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