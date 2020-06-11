Мэр ингушского города Магас, по данным источников агентства Интерфакс, написал заявление об уходе

Согласно этим данным, Руслан Арсамаков решил уйти в отставку после совещания у руководителей региона.

Причина не уточняется. В конце мая мэр на служебном автомобиле попал в дорожную аварию. Полиция сообщала, что выясняет обстоятельства происшествия. В мэрии говорили, что причиной ДТП стал отказ тормозной системы. Там уверяли, что распространяемая в соцсетях информация о пьяном ДТП с участием главы города не соответствует действительности. В администрации также отмечали, что ни мэр, ни его водитель не пострадали.