Президент Владимир Путин поручил подготовить предложения о снижении ставок по кредитам на образование до 3% годовых. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Правительство и Центробанк должны будут подготовить план к 15 августа, — передает агентство ТАСС.
2020-06-11T19:32:47+03:00
2020-06-11T19:35:10+03:00
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19:32, 11 июня 2020
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