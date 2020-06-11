Массовая вакцинация от коронавируса будет возможна ближе к новому году, — заявил мэр Сергей Собянин

Выступая в эфире федерального телевидения, градоначальник напомнил, что уже как минимум 3 вакцины находятся на стадии клинических испытаний.

Собянин подчеркнул, что вирус еще не побежден, риск заболеваемости остается высоким. Глава города призвал не ходить в места массового скопления людей, носить маску и перчатки в общественных местах и соблюдать дистанцию. Помимо прочего, Собянин сказал, что не рекомендует москвичам выходить из дома завтра в День России и 24 июня в день парада Победы. Он предложил посмотреть праздничные мероприятия по телевизору.