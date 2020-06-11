Президент Владимир Путин поручил выделить около 42 миллиардов рублей на образовательные и медицинские организации.
Об этом со ссылкой на Кремль сообщает агентство ТАСС. Предполагается, что мера поможет поддержать уровень зарплат в этих сферах.
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Президент Владимир Путин поручил выделить около 42 миллиардов рублей на образовательные и медицинские организации.
Об этом со ссылкой на Кремль сообщает агентство ТАСС. Предполагается, что мера поможет поддержать уровень зарплат в этих сферах.