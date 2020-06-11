Россия не вошла в список государств, для которых Евросоюз собирается открыть границы с 1 июля

Перечень стран подготовила Еврокомиссия. Членам ЕС рекомендовано открыть внутренние границы 15 июня, а с 1 июля постепенно открывать внешние. При этом, согласно рекомендации, решение должно приниматься отдельно для каждой страны с учетом эпидемиологической ситуации. В первую очередь, Еврокомиссия предложила отменить ограничения для Албании, Боснии и Герцеговины, Черногории, Сербии. Тем временем, МИД России объявил, что продолжает работать над возвращением россиян, которые до сих пор остаются за рубежом. С соответствующим комментарием выступила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Ранее Захарова говорила, что большинство российских туристов, нуждающихся в помощи, остаются в странах юго-восточной Азии.