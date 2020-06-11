Комиссия МГД отказалась предоставить документы по запросам о декларации спикера столичного парламента Шапошникова

Ранее скандал вызвал размер его задекларированных доходов.

Заседание комиссии Мосгордумы по контролю за достоверностью деклараций прошло в ускоренном режиме: сначала его фактически засекретили, отключив прямую трансляцию, а затем и вовсе прекратили. При этом никаких документов члены комиссии так и не успели изучить. Об этом в своем телеграм-канале написал депутат Мосгордумы от «Справедливой России» Михаил Тимонов. Он был одним из девяти членов столичного парламента, которые ранее внесли проект постановления о недоверии Шапошникову из-за его декларации. По словам Тимонова, на сегодняшнем заседании решено было создать рабочую группу, которой предстоит разбирать обращения по поводу декларации. Самого депутата в нее не включили.

Вопросы к Шапошникову возникли после того, как он задекларировал почти 2 миллиарда рублей дохода. Сам председатель Мосгордумы, который также возглавляет и комиссию по контролю за достоверностью деклараций, объяснил такую внушительную сумму продажей ценных бумаг.

Ранее Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование, в котором утверждается, что в 2018 году Шапошников внес в уставный капитал своей компании «Ваш консалтинг» 870 миллионов рублей. При этом в декларации указан доход лишь в 24 миллиона рублей.