Росстат опубликовал и сразу же удалил данные о смертности в апреле

На этом обратил внимание сайт «Медиазона». В документе, который находился на сайте ведомства всего несколько минут говорилось, что за месяц в стране зарегистрировали 2712 смертей пациентов, зараженных коронавирусом. Ранее Федеральный оперативный штаб отчитывался, что в апреле умерли 1145 зараженных COVID-19.
2020-06-11T19:03:16+03:00
2020-06-11T19:03:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:03, 11 июня 2020
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