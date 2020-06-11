Росстат опубликовал и сразу же удалил данные о смертности в апреле

На этом обратил внимание сайт «Медиазона». В документе, который находился на сайте ведомства всего несколько минут говорилось, что за месяц в стране зарегистрировали 2712 смертей пациентов, зараженных коронавирусом. Ранее Федеральный оперативный штаб отчитывался, что в апреле умерли 1145 зараженных COVID-19.