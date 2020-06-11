Собянин рекомендовал москвичам оставаться дома в День России и день Парада Победы

Никаких массовых праздничных мероприятий в День России, 12 июня, и в день проведения парада, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, 24 июня, в Москве не планируется, сообщил мэр Сергей Собянин в прямом эфире телеканала «Россия 24» (ВГТРК) в четверг.

«Я бы не рекомендовал никуда ходить в эти праздники, у нас пока запрещены массовые мероприятия. Да, официальные мероприятия будут проводиться и 12-го и в день парада. Но лучше это посмотреть по телевизору. Но никакой массовки, зрителей там не должно быть», — сказал он.

Собянин добавил, что работодателям рекомендует по возможности оставлять как можно больше сотрудников на удаленной работе. Мэр призвал горожан не игнорировать действующий в городе масочный режим и попросил не забывать о необходимости соблюдать социальную дистанцию.