Госдолг США достиг 26 триллионов долларов и таким образом установил новый исторический рекорд

Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные американского Минфина. Телеканал Fox News отмечает, что Госдолг в последние месяцы растет рекордными темпами из-за затрат федерального правительства на борьбу с эпидемией коронавируса и ее последствиями.
2020-06-11T18:33:44+03:00
2020-06-11T18:33:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:33, 11 июня 2020
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