ФАС отказала компании «Яндекс» в возможности купить агрегатор такси «Везет»

В ФАС объяснили это тем, что сделка снизит конкуренцию на рынке и ухудшит положение как водителей такси, так и пассажиров. В федеральной службе еще до официального объявления о решении говорили, что обеспокоены возможной монополизацией на рынке такси при совершении сделки, — отмечает агентство Интерфакс.
2020-06-11T18:33:00+03:00
2020-06-11T18:33:00+03:00
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18:33, 11 июня 2020
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