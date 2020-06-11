ФАС отказала компании «Яндекс» в возможности купить агрегатор такси «Везет»

В ФАС объяснили это тем, что сделка снизит конкуренцию на рынке и ухудшит положение как водителей такси, так и пассажиров. В федеральной службе еще до официального объявления о решении говорили, что обеспокоены возможной монополизацией на рынке такси при совершении сделки, — отмечает агентство Интерфакс.