Протестующие по всему миру сбрасывают памятники в честь госдеятелей, в той или иной степени причастных к расизму

Протестующие не только в США, но и по всему миру сбрасывают и обезглавливают неугодные им исторические памятники в честь государственных деятелей, в той или иной степени причастных к расизму и работорговле, — сообщают зарубежные СМИ.

Как сообщали в последние дни западные информагентства, на фоне протестов, связанных с гибелью Джорджа Флойда, в Ричмонде и Бостоне были сброшены на землю и расписаны краской памятники Христофору Колумбу. До этого в Монтгомери, штат Алабама, который еще именуют «сердцем» американского юга, толпа обезглавила ненавистную ей статую командовавшего войсками «конфедератов», генерала Роберта Ли. Как сообщает портал Баззфид, власти Алабамы уже рассматривают вопрос о переименовании ряда школ, носящих имена героев гражданской войны между севером и югом.

По аналогии с происходящим в США, продолжает издание, в Антверпене толпа осквернила статую королю Леопольду, с которым связывают смерть миллионов людей в бельгийском Конго. В Барбадосе активисты занимаются сбором подписей под призывом демонтировать памятник британскому адмиралу Нельсону в центре Бриджтауна, «оскорбляющий чувства» черного населения страны.

В Великобритании, отмечают наблюдатели, после нескольких десятков лет агитационных кампаний и призывов к демонтажу памятника работорговцу Эдварду Колстону, протестующие жители Бристоля сбросили монумент с пьедестала и утопили его в Бристольской гавани. В Лондоне позавчера администрация города была вынуждена демонтировать памятник владельцу плантаций на Ямайке Роберту Миллигану. Мэр Садик-Хан призвал пересмотреть отношение британских властей и к ряду других аналогичных монументов в столице Соединенного королевства. Один из британских веб-сайтов опубликовал интерактивную карту со статуями и памятниками по всей стране с предложением пользователям «оценить» их героев на причастность к работорговле и расизму.

В прошедший уикенд, как отмечают местные наблюдатели, протестующие не пощадили и лондонскую статую Уинстона Черчилля, исписав ее графитти со словами: «он был расистом».

Автор книги о британском премьер-министре Джон Чармли в интервью Би-би-си несколько лет назад заметил, что Черчилль был убежденным сторонником теории расовой иерархии и оправдывал насилие белых колонизаторов в отношении американских индейцев и австралийских аборигенов.