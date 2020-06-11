Трамп сегодня отправляется в Техас, чтобы обсудить межрасовые отношения и политику государства

Президент США Дональд Трамп сегодня отправляется в Даллас, штат Техас, где он встретится с религиозными лидерами и сотрудниками правоохранительных органов, чтобы обсудить межрасовые отношения и политику государства.

Основная цель поездки президента Трампа в Даллас — это ужин с политическими донорами, в преддверии ноябрьских президентских выборов, который был запланирован еще в мае. Минимальная цена входного билета — 580 тысяч долларов на двоих. Воспользовавшись свободным временем до ужина, Трамп проведет круглый стол в церкви, на котором будут присутствовать религиозные лидеры, сотрудники правоохранительных органов и владельцы малого бизнеса. Говорить президент США намерен о «целостном оживлении и восстановлении страны» в контексте межрасовых отношений. О реформе полиции президент Дональд Трамп говорить не будет — он последовательно уходит от этой темы, несмотря на то, что 70% американцев, по последним опросам, поддерживают протесты против полицейской жестокости в отношении чернокожих. Над законами о реформе полиции сейчас работают как демократы, так и республиканцы Конгресса, а также многие штаты на своем уровне.

Во вторник в двух часах езды от Далласа, в техасском Хьюстоне прошла церемония прощания и похороны Джорджа Флойда, на которых Дональд Трамп не присутствовал — в отличие от своего соперника на выборах, кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Последние опросы по штату Техас, традиционно красному, республиканскому, показали, что Байден в нем отстает от Трампа всего на 1 процентный пункт.