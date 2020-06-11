Власти Москвы пообещали удалить данные москвичей, использовавшиеся для оформления пропусков, по окончании всех судов

Столичные власти пообещали удалить все данные москвичей, использовавшиеся для оформления пропусков, по окончании всех судов. По крайней мере, так уверяет первый замглавы аппарата мэра Алексей Немерюк.

Весь процесс удаления личных данных будет публичным, цитирует Немерюка агентство ТАСС. Правда, как именно он будет проходить, не уточняется. Пока же уничтожить информацию о москвичах, заказывавших пропуска, невозможно, утверждает чиновник. Все дело в судебных процессах: горожане подавали иски либо на саму систему, либо с целью обжаловать выписанные штрафы. Когда завершатся разбирательства и сколько их сейчас на данный момент, также не ясно. Тем не менее, по аналогичной схеме, уверяет Немерюк, будут удалены и данные пользователей приложения «Социальный мониторинг» для слежения за больными коронавирусом.

К слову, столичные власти уже не в первый раз обещают, что персональная информация, которую москвичи вводили для оформления пропусков, будет уничтожена. Об этом, в частности, говорил глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, ссылаясь на закон, по которому срок удаления составляет до 30 дней. Мэр Москвы Сергей Собянин, в свою очередь, в апреле в своем блоге писал, что данные будут уничтожены по окончании режима повышенной готовности. Неделю назад он вновь рассказал об этих намерениях, отметив, что в нормальных условиях хранение таких данных будет нарушать права москвичей.

Система пропусков была введена в Москве и Подмосковье в середине апреля. В столице она действовала почти два месяца и была отменена несколько дней назад. Пропуска были необходимы для передвижения на личном и общественном транспорте: для их оформления москвичей просили вводить данные паспорта, а также номера автомобилей или проездных карт.