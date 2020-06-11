Городской суд Норильска арестовал сегодня директора ТЭЦ-3, на которой произошел разлив дизельного топлива

Возбуждено уголовное дело и в отношении мэра Норильска Рината Ахметчина.

Директор ТЭЦ-3 Норильска Павел Смирнов отправлен сегодня в СИЗО по статье «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ». Об этом сообщила РИА Новости представитель Красноярского краевого суда Оксана Веселова. Ранее по этому делу задержали и арестовали начальника цеха ТЭЦ Вячеслава Старостина. Кроме того, были задержаны главный инженер станции и его заместитель.

Также стало известно об уголовном деле против Мэра Норильска Рината Ахметчина. Следователи считают, что глава города не исполнил свои должностные обязанности при возникновении чрезвычайной ситуации. При этом задерживать градоначальника пока не стали.

В конце мая на норильской ТЭЦ, принадлежащей компании «Норникель», произошла утечка более 20 тысяч кубометров дизтоплива. Часть его попала в местный ручей и реку Амбарную. А позднее – в озеро Пясино. Площадь загрязнения превышает 180 тысяч квадратных метров. Сохраняется угроза попадания нефтепродуктов в Карское море. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня.

Ранее глава «Норникеля» Владимир Потанин сообщил президенту России Владимиру Путину о том, что устранение последствий аварии обойдется минимум в 10 млрд руб.