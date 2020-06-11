ЦИК сообщил об отсутствии жалоб на принуждение к электронному голосованию по поправкам в Конституцию

В Центральную избирательную комиссию не поступало жалоб на принуждение к электронному голосованию по поправкам в Конституцию. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» секретарь комиссии Майя Гришина.

«В ЦИКе пока не зафиксировано каких-либо обращений и конкретных фактов. Сигналов анонимного характера мы тоже не получали», — сказала она.

При этом М.Гришина подчеркнула, что для ЦИКа важна конкретика – в частности, обращение должно содержать информацию, которая поддается проверке. «В этом случае проводится тщательная проверка с привлечением правоохранительных органов», — пояснила она.

М.Гришина добавила, что в периоды предыдущих голосований и выборов ЦИК не фиксировал систематических жалоб на принуждение от работников бюджетной сферы.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова ранее заявила, что сообщения о принуждении к голосованию будут проверены на всех уровнях. Памфилова также считает, что граждане, которые жалуются на нарушения, не должны оставаться анонимными.

Общественный штаб по наблюдению за голосованием также начал собирать жалобы на принуждение к регистрации в качестве электронных избирателей. Об этом «Эху» сообщил руководитель штаба Илья Массух.

С понедельника штаб будет проверять каждую поступившую жалобу. В свою очередь, заместитель аппарата мэра Алексей Немерюк напомнил о том, что принуждать сотрудников к регистрации на электронное голосование и тем более требовать какие-либо отчеты категорически запрещено.

Московские бюджетники массово жалуются на принуждение к участию в онлайн-голосовании по поправкам в Конституцию. В отдельных случаях у работников требуют привлекать к этому своих родственников и знакомых.

По мере приближения даты голосования по поправкам в Конституцию появляется все больше фактов принуждения бюджетников, зависимых от своего начальства. О том, как людей заставляют регистрироваться для участия в электронном голосовании, в частности, рассказал газете «Коммерсант» один из сотрудников учреждения «Автомобильные дороги». По его словам, для подтверждения регистрации нужно предоставить скриншоты. Кроме того, организация призывает каждого предоставить данные еще трех москвичей, согласных голосовать онлайн. До угроз за отказ подчиниться не доходит, но большинство сотрудников все равно следуют настоятельным рекомендациям. Похожая ситуация складывается и в некоторых столичных школах. Учитель одной из них, расположенной в Алексеевском районе, предоставил интернет-изданию «Открытые медиа» запись с педсовета, на котором прозвучали требования зарегистрироваться. При этом директор школы утверждала, что соответствующий приказ пришел из департамента образования Москвы. Точно такое же требование поступило и педагогам школы «Воробьевы горы». Кроме того, учитель математики Арман Туганбаев рассказал «Эху» о похожей ситуации и в своей школе.

С растущим давлением начальства уже столкнулись и столичные библиотекари. Об этом в своем телеграм-канале написал журналист «Эха» Александр Плющев. В приведенном им анонимном сообщении говорится, что на сотрудников давит человек по фамилии Кочерга. Речь может идти о начальнике управления по развитию культурных центров Департамента культуры Москвы Михаиле Кочерге. Кроме того, на принуждение к голосованию жалуются сотрудники учреждений Москомспорта, соцработники, сотрудники МФЦ и других бюджетных структур.

Некоторые бюджетники также сообщают, что за отказ регистрироваться на онлайн-голосование их угрожают лишить премии.

Бюджетники, которых принуждают к голосованию за поправки, могут обратиться в правозащитные организации, — сказал в эфире «Эха» член совета движения «Голос» Андрей Бузин.

По словам Бузина, чаще всего людей принуждают в устной форме и доказать факт принуждения весьма сложно.