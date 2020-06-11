Главного инженера ТЭЦ в Норильске арестовали по делу о разливе топлива

Об этом со ссылкой на краевой суд сообщает агентство Интерфакс. За последние дни в деле появилось несколько новых фигурантов. Среди них мэр Норильска Ринат Ахметчин. Его подозревают в халатности. По версии следствия, мэр не исполнял свои должностные обязанности при возникновении чрезвычайной ситуации, — сказала официальный представитель СК Светлана Петренко.

В конце мая на ТЭЦ энергетической компании, которой владеет Норникель, произошла утечка дизельного топлива. Около 20 тысяч тонн жидкости вылилось из резервуара, находившегося в аварийном состоянии. Топливо попали в почву и реки.