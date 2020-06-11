Не менее десяти крупных российских городов отказались от проведения парада Победы 24 июня из-за коронавируса

В некоторых регионах праздничные мероприятия решили перенести на более поздний срок.

Власти по меньшей мере десяти крупных городов решили не рисковать и отказаться от проведения парада 24 июня. Первыми об этом сообщили руководители Белгородской и Орловской областей, а также Пермского края, передает интернет-издание Znak.com. В Белгороде праздничные мероприятия могут пройти 12 июля, в Орле – 5 августа, а в Перми и вовсе 3 сентября. Примеру этих трех городов последовали и другие, включая Курск, Псков, Ярославль и Оренбург. Главы некоторых регионов сослались на позицию Роспотребнадзора, который сообщал, что риск для пожилых людей все еще сохраняется.

Ранее представители Минобороны заявляли, что всего парады пройдут в 28 городах России. Некоторые решили провести мероприятия без зрителей. При этом в некоторых регионах, которые находятся в верхней десятке по числу заболевших коронавирусом, все равно не стали отменять парады.

Президент Владимир Путин распорядился обеспечить полную безопасность иностранных гостей парада Победы. С соответствующим заявлением он выступил на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза. Глава государства добавил, что пандемия внесла существенные коррективы в подготовку мероприятия. По данным российского МИДа, намерение присутствовать на параде подтвердили 12 иностранных лидеров.