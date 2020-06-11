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17:02, 11 июня 2020

Жителей Москвы собираются привлечь к голосованию по поправкам в Конституцию возможностью выиграть еду и шубу

С 25 июня власти Москвы запускают программу под названием «Миллион призов». Как рассказал руководитель департамента торговли Москвы Алексей Немерюк, участвовать смогут горожане, которые придут проголосовать или проголосуют электронно. После голосования будет присваиваться цифровой код, по которому в дальнейшем будут разыграны баллы.

Этими баллами можно будет воспользоваться при покупках в ряде магазинов. Среди них крупные супермаркеты, магазины одежды и предприятия общественного питания. Немерюк рассказал, что такие программы есть по всему миру и они используются, чтобы помочь бизнесу выйти из рецессии. Конкретных примеров чиновник не привел.

Официально инициатором запуска акции «Миллион призов» выступила Московская торгово-промышленная палата. Сообщается, что акция простимулирует рост потребительского спроса на сумму до десяти миллиардов рублей.



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