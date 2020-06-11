Прокуратура требует, чтобы суд по делу о хищениях в Эрмитаже прошел в Петербурге, а не в Москве

При этом большая часть преступлений случилась в столице.

Прокуратура оспорила передачу материалов дела о хищениях в Эрмитаже из Петербурга в Москву. Ведомство настаивает, что это преступление произошло в Северной столице, а суд первой инстанции указывает, что все остальное, что, по версии следствия, совершили обвиняемые, случилось в Москве.

Напомним, бывший замминистра культуры Григорий Пирумов, как утверждает сторона обвинения, пять лет назад сОздал преступное сообщество и похитил почти миллиард рублей на строительстве фондохранилища Эрмитажа в Петербурге. Один из предполагаемых подельников бывшего замминистра уехал из России, другие сидят под домашним арестом. Ранее Пирумов условно-досрочно освободился по так называемому «делу реставраторов». Тогда следователи нашли хищения при реставрации Новодевичьего монастыря в Москве, музея космонавтики в Калуге, Иоанно-Предтеченского монастыря, Изборской крепости и драмтеатра в Пскове

Слушания о подсудности делу о хищениях в Эрмитаже состоятся в следующий понедельник.