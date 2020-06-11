Европейская комиссия рекомендует странам Евросоюза открыть внешние границы уже 1 июля

Россиян это не коснется – их пока пускать не планируют.

Уже в этот понедельник страны Евросоюза могут отменить контроль на внутренних границах – такую рекомендацию Еврокомиссия дала всем государствам-членам ЕС, которые этого еще не сделали. Комиссары уверены, что Европейский Союз готов и к более серьезному шагу – частичному снятию ограничений на въезд для граждан других стран. Происходить это будет скоординировано и постепенно, и зависеть процесс будет от эпидемиологической ситуации в каждом конкретном государстве. На первом этапе рекомендуется пускать жителей Албании, Боснии и Герцеговины, Косова, Черногории, Северной Македонии и Сербии.

Со временем список будет расширяться. Но Россия, которая находится на третьем месте в мире по количество зараженных, в нем, видимо, появится не скоро. В Еврокомиссии подчеркивают, что международные путешествия являются ключевыми для туризма и бизнеса, а также для воссоединения семьи и друзей. Там рекомендовали странам-членам ЕС возобновить процесс оформления виз для иностранных туристов.

Россия закрыла свои границы в конце марта. Десятки тысяч россиян не могут вернуться на родину уже более двух месяцев