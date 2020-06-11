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16:05, 11 июня 2020

CNN отказался выполнить требования штаба Трампа отозвать опрос, в котором среди избирателей лидирует Байден

Телеканал CNN отказался выполнить требования предвыборного штаба президента Трампа отозвать опрос, по результатам которого среди избирателей лидирует бывший вице-президент Джо Байден.

Это первый случай за 40 лет, когда CNN угрожали судебным иском из-за того, что американскому политику или компании не понравились результаты опроса, — заявил главный юрист телеканала Дэвид Виджиланте. По его словам, подобные угрозы обычно исходят от политиков в таких странах, как Венесуэла, где нет «уважения к свободным и независимым СМИ».



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