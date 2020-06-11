Россияне назвали наиболее вдохновляющими личностями Владимира Путина и Алексея Навального

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного «Левада-центром».

Президент оказался самым вдохновляющим примером для россиян – таковым Путина назвали 8 процентов опрошенных. Его ближайшим конкурентом стал Алексей Навальный, которого примером для себя считают 4 процента респондентов. Третье место – за министром обороны Сергеем Шойгу, а четвертое занял лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Участников исследования «Левады-центра» просили назвать известных людей, современников, которые вдохновляют своим примером и активной гражданской позицией. Вопрос был открытым и не предусматривал вариантов ответа. Результаты сильно различаются по возрастным группам – так, Путин оказался более популярен среди граждан старше 55 лет, а Навальный даже опередил президента в возрастной категории от 40 до 54 лет. При этом глава государства показал результат выше среднего среди молодежи.

В Кремле ранее заявляли, что «не полностью» доверяют данным опросов «Левада-центра». Эти слова прозвучали после того, как социологи в очередной раз зафиксировали снижение рейтингов Путина.