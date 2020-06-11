Мэр Норильска Ринат Ахметчин стал фигурантом уголовного дела из-за аварии на местной ТЭЦ

Расследование ведется по статье о халатности. По версии следствия, мэр не исполнял свои должностные обязанности при возникновении чрезвычайной ситуации, — сказал официальный представитель СК Светлана Петренко.

Петренко добавила, что Ахметчину уже предъявлены обвинения.

Суд в Норильске сегодня также арестовал до 31-го июля Павла Смирнова, директора ТЭЦ-3, где произошел разлив топлива. Ранее СК предъявил обвинение начальнику цеха ТЭЦ Вячеславу Старостину, он также заключен под стражу. Сегодня же стало известно, что обвинение в халатности предъявлено мэру Норильска Ринату Ахметчину. По версии следствия, Ахметчин знал о количестве разлитого топлива, но не принял должных мер реагирования на эту чрезвычайную ситуацию.