Школьный учитель: Педагогам Москвы поступают рекомендации записаться на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию

Педагогам московских школ поступают рекомендации записаться на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» учитель математики Арман Туганбаев.

Он уточнил, что речь идет не о приказе или давлении со стороны руководства школы. «В нашем случае это был пересказ настоятельной просьбы якобы департамента, что мы все обязаны зарегистрироваться для электронного голосования, в том числе те, кто собирался прийти на него лично», — уточнил А.Туганбаев.

При этом он отметил, что далее каким-то образом проверялось, кто зарегистрировался, а кто нет.

Вместе с тем А.Туганбаев добавил, что педагогов не просили привлекать к голосованию родственников и знакомых, хотя в некоторых учреждениях такая практика есть.