Медиазона: Санитары, перевозящие тела умерших в Москве, пожаловались на отсутствие доплат за работу с COVID‑19

Сотрудники московского бюро судмедэкспертизы, в обязанности которых входит транспортировка тел умерших, жалуются на то, что им не положены доплаты за работу с коронавирусом, — рассказал изданию «Медиазона» один из сотрудников Владимир Борисов.

По его словам, с начала эпидемии нагрузка значительно увеличилась, при этом санитаров не предупреждают, был ли умерший инфицирован и не обеспечивают средствами защиты.

В пресс-службе департамента здравоохранения Москвы. «Медиазоне» подтвердили, что стимулирующие выплаты положены только медикам, которые непосредственно оказывают помощь пациентам с выявленным коронавирусом.