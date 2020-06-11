Росгвардия уволила сотрудника, угрожавшего подбросить наркотики москвичу, который слишком громко слушал музыку дома

Происходящее записала камера, установленная в квартире. По данным ведомства, инцидент произошел несколько дней назад. Пострадавшему сразу принесли извинения, — сообщил РИА официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.
2020-06-11T15:33:42+03:00
2020-06-11T15:36:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:33, 11 июня 2020
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