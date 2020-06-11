Крупнейший акционер и президент компании «Норильский Никель» Владимир Потанин предложил не выплачивать дивиденды в течение этого года, итоговые дивиденды за год ограничить миллиардом долларов, — сообщает Интерфакс.

Необходимость отказа от дивидендных выплат Потанин объясняет недавней аварией в Норильске. Потанин оценил расходы на ликвидацию последствий ЧП в 10 миллиардов рублей. Он пообещал президенту Путину, что Норникель не будет использовать бюджетные средства, — напоминает газета «Ведомости».