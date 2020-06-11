Комиссия Мосгордумы сегодня рассмотрит декларации депутатов о доходах за прошлый год

Ранее сообщалось, что наибольший доход задекларировал председатель столичного парламента Алексей Шапошников – это вызвало претензии со стороны оппозиции.

Декларацию спикера Мосгордумы Шапошникова сегодня рассмотрят на заседании комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов, которую возглавляет он сам. Ранее его декларация, в которой был отражен доход почти в 2 миллиарда рублей, вызвала большой скандал. Девять депутатов Мосгордумы от фракций «Яблоко», КПРФ и «Справедливая Россия» внесли проект постановления о недоверии Шапошникову.

Оппозиционеры полагают, что столь большие доходы спикера могут быть связаны с коррупцией, учитывая, что в 2018 году тот задекларировал почти в 80 раз меньшую сумму. Сам председатель Мосгордумы объяснил резкий рост своих доходов продажей ценных бумаг.

Также на прошлой неделе Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование, в котором утверждается, что в 2018 году Шапошников внес в уставный капитал своей компании «Ваш консалтинг» 870 миллионов рублей, но в декларации этой суммы не оказалось.



Полномочия Шапошникова могут быть прекращены только в том случае, если за недоверие спикеру выскажутся больше 23 и более от 45 депутатов. Окончательная дата голосования по этому вопросу неизвестна.