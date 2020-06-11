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15:05, 11 июня 2020

В Центризбиркоме утверждают, что пока не выявили случаев принуждения к электронному голосованию по поправкам

В Центризбиркоме утверждают, что пока не выявили случаев принуждения к электронному голосованию по поправкам в Конституцию. Ранее сведения об этом поступали из различных бюджетных организаций.

В ЦИКе уверяют: будут проверять каждую жалобу. Но при этом глава комиссии Элла Памфилова настаивает, что все предыдущие сообщения о принуждении бюджетников к электронному голосованию были ложными. Хоть это и не значит, что таких сведений вовсе может не быть, добавила она. Скептически в Центризбиркоме отнеслись и к анонимным сигналам.

Между тем ранее сразу несколько изданий сообщили о требованиях к сотрудникам бюджетных организаций зарегистрироваться в системе электронного голосования. Так, по данным газеты «Коммерсантъ», активную агитацию проводят среди сотрудников ГБУ «Автомобильные дороги», от которых руководство, как утверждается, требует скриншоты, подтверждающие участие. Их призывают также предоставить данные трех друзей, которые проголосуют онлайн.

Принуждают к электронному голосованию и в школах, пишет интернет-издание «Открытые медиа». Его собеседники говорят, что требования объясняются приказом департамента образования Москвы. Анонимные сигналы поступали, в частности, из школы «Воробьевы горы».

Накануне глава Мосгоризбиркома Юрий Ермолов назвал сообщения о принуждении к электронному голосованию ложными.



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